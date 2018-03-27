Музей космонавтики посвятит выставку 50-летию со дня гибели Юрия Гагарина. Мероприятие продлится с 27 марта по 30 апреля.

На экспозиции впервые покажут письмо Фаины Раневской к журналистке Татьяне Тэсс, написанное спустя два дня после гибели Гагарина, а также фрагменты корпуса и фонаря самолета, на котором космонавт потерпел крушение.

Билет в музей стоит 250 рублей, детей до 7 лет пускают бесплатно.

Юрий Гагарин — летчик-космонавт, герой СССР, погиб 27 марта 1968 года во Владимирской области, выполняя учебный полет на самолете МиГ-15УТИ.

Источник: агентство «Москва»