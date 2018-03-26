Наследники братьев Стругацких решили вернуть книги писателей в свободный доступ. Они попытались бороться с интернет-пиратами, но затем отказались от этой идеи.

«Законопослушные сайты выполнили нашу просьбу убрать книги Стругацких из свободного доступа, но, к сожалению, существуют еще мириады ресурсов абсолютно незаконопослушных, и одолеть их, увы, совершенно невозможно», — рассказал Андрей Стругацкий.

Произведения братьев Стругацких доступны на официальном сайте писателей.

Ранее в Петербурге появилась остановка общественного транспорта имени братьев Стругацких. В феврале на фейсбуке провели аукцион, лотами на котором стали шарфы с цитатами из произведений писателей.

Источник: фейсбук Андрея Стругацкого