Организаторы фестиваля Stereoleto объявили новых участников. В Петербурге выступят рэп-группа «Каста», эстонский рэпер Tommy Cash, коллектив Brainstorm из Латвии, шведская певица Ionnalee, поп-группа «Мальбэк», а также группы «Увула», Easy M и Great Revivers.

В 2018 году Stereoleto пройдет 10 и 11 июня 2018 года в центре дизайна Artplay. Хедлайнером фестиваля будет британская рок-группа Franz Ferdinand, которая представит новый альбом «Always Ascending».

Другими участниками Stereoleto стали британская группа HMLTD, Гречка, Наадя, харьковская рок-группа «Пошлая Молли», петербургский дуэт «Электрофорез», панк-группа «Дайте Танк», а также «Кирпичи» совместно с духовой секцией группы «Ленинград».

Стоимость входных билетов составляет 2,5 тысячи рублей, приобрести их можно здесь. Более подробная информация представлена на сайте события.

Музыкальный фестиваль Stereoleto проходит в Петербурге с 2002 года. В разные годы на нем выступали Дэвид Бирн, Orb, Massive Attack, Sigur Ros и другие.

Источник: организаторы фестиваля