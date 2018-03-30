В эти выходные, 31 марта и 1 апреля, в восьми московские парках завершится сезон катания на коньках.

В субботу катки последний день работают в Лианозовском и Гончаровском парках, в «Сокольниках», «Дубках» и «Ангарских прудах». А в воскресенье можно успеть покататься в парках «Фили», 50-летия Октября и в Измайловском парке.

В Лианозовском парке открыт каток с натуральным покрытием, а в остальных зонах отдыха — с искусственным. Выйти на лед посетители смогут, если температура воздуха не поднимется выше 5 градусов и не будет проливного дождя. По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье ожидается до 3 градусов и кратковременный дождь со снегом.

В «Дубках» и «Ангарских прудах», а также в парках «Фили» и 50-летия Октября вход на катки будет свободным. Кроме того, в воскресенье бесплатно смогут покататься посетители Измайловского парка.

Источник: сайт мэрии Москвы