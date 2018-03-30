После анонса продолжения мультсериала «Простоквашино» зрители обратили внимание на странное отчество новой героини Веры Павловны — сестры Дяди Федора. Отца героев зовут Дмитрий.

В книгах Эдуарда Успенского, по мотивам которых создали мультфильмы о Простоквашине, родители Дяди Федора упоминаются как Римма и Дмитрий Свекольниковы. Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев объяснил путаницу в отчествах ошибкой. «Это баг. Исправлять не планируем. <…> Это просто очень удобное сочетание имени и отчества», — заявил Машковцев.

Успенский ситуацию с отчеством Веры Павловны назвал «безумием».«Если вас зовут Матвей, а сестру зовут Сергеевна, на это должна быть какая-то причина. То, что отчество сестры Дяди Федора не будут менять — это полный идиотизм», — возмутился писатель.

Успенский также напомнил, что продолжение «Простоквашино» снимают без его разрешения, и пригрозил создателям сериала судом. «Взяли моих героев, пристраивают к ним других, придумывая им имена. Я не давал согласие на это, и они абсолютно не спрашивают моего мнения. Вот такие люди нахальные», — добавил писатель.

Ранее Иван Охлобыстин, озвучивавший почтальона Печкина, опубликовал в своем инстаграме отрывок из мультфильма. Новые серии «Простоквашино» будут показывать с 1 апреля на ютьюб-канале «Союзмультфильма».



Источники: «Говорит Москва», «Известия», «РБК»