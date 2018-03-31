К фестивалю «Пасхальный дар» в Москве установят более 150 арт-объектов и откроют четыре кулинарные школы, которые будут работать ежедневно с 7 по 15 апреля.

Кулинарные площадки откроют на Семеновской и Тверской площадях, в Камергерском переулке и на Профсоюзной улице, 41. Бесплатные мастер-классы посвятят приготовлению традиционных праздничных угощений, таких как куличи, творожная пасха, греческие пирожки калицунии и итальянский кекс панеттоне. Также участникам расскажут о способах декорирования яиц.

Всего в столице организуют 38 площадок, где появятся пасхальные деревья высотой три с половиной метра с разноцветными яйцами вместо листьев. На половине площадок разместят двухметровые деревья добра, украшенные магнитами, которые получат участники благотворительных акций фестиваля.

Возле памятника Юрию Долгорукому на Тверской площади установят здание Белого города — собирательный образ самых известных храмов Московского региона. Высота арт-объекта составит 4,7 метра. Помимо того, площадь украсят около 40 скульптур.

На Новом Арбате появятся три арт-объекта в виде трехметровых книг. Также по всей улице разместят 14 книжных домиков с гамаками. В Климентовском переулке установят макеты известных московских колоколов. А самый высокий арт-объект — восьмиметровое пасхальное яйцо из зеленых веток — возведут в Камергерском переулке.

Фото: сайт мэрии Москвы

Также на фестивале «Пасхальный дар» можно будет помочь животным и посмотреть инклюзивные спектакли.

Источник: сайт мэрии Москвы