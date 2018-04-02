В День Космонавтики, который отмечается 12 апреля, в России и еще 81 стране пройдет «Гагаринский урок “Космос это мы„».

Занятие посвятят знаковым в истории покорения космического пространства датам: 20-летию пребывания МКС на орбите Земли, 55-летию полета Валентины Терешковой и 30-летию программы «Буран».

В рамках мероприятия также пройдет акция «Парта Героя»: интерактивные парты установят в школах четырех субъектов России, где учились летчики-космонавты.

Источник: «Москва»