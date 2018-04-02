Музей современного искусства «Гараж» проведет третий сезон Mosaic Music — серии музыкальных мероприятий с участием российских и зарубежных музыкантов и художников.

Сезон продлится в Москве и Санкт-Петербурге с мая по август. За это время с концертами выступят четыре исполнителя. На первом мероприятии 23 мая в жанре электронного соула споет британец Sampha.

13 июня состоится концерт Ibeyi — дуэта сестер Наоми и Лизы-Каинде Диас из Парижа. В их творчестве африканские этнические мотивы пересекаются с биповым саксофоном и испаноязычным рэпом.

Третьим состоится выступление Леона Бриджеса, соул-музыканта из Техаса.

Последним в серии станет концерт иранской певицы Sevdaliza, чье творчество лежит в области арт-попа.

Билеты стоимостью 1 200 рублей можно приобрести в кассах музея и онлайн. Для держателей дисконтной карты музея предусмотрена скидка.

Источник: организатор мероприятия