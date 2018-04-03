18 и 19 августа в парке Горького состоится ежегодная выставка Faces & Laces, посвященная актуальной уличной моде и спорту, субкультурам, визуальным коммуникациям и альтернативному современному искусству.

Организаторы уже представили первую часть лайнапа. На главной сцене выступят участники проекта Dopeclvb, петербургское хаус-трио «Лауд», а также рэп- и хип-хоп-артист Mnogoznaal из творческого объединения Dead Dynasty.

Более подробно о программе выставки расскажут позже. Регистрацию участников продлили до 8 апреля. Заявки принимают в следующих категориях: индустрия одежды, авто- мото- кастомпроекты, барбершопы и тату-салоны, художественная часть, медиа, еда и напитки. Также предусмотрена категория «другое».

Источник: организаторы Faces & Laces