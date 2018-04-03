Студия «Союзмультфильм» опубликовала первую серию мультсериала «Возвращение в Простоквашино». Эпизод посвятили Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в оригинальных мультфильмах.

В первой серии Дядя Федор возвращается в Простоквашино, чтобы помочь Матроскину и Шарику спасти хозяйство от неизвестного грызуна по имени Тама-Тама. Там же оказывается его младшая сестра Вера Павловна, отправившая сама себя почтой в деревню. Посылку с девочкой приносит почтальон Печкин, который теперь работает в «Почте России» и может доставлять интернет-заказы.

Кота Матроскина в новом мультсериале озвучил сын Олега Табакова Антон, Шарика — Гарик Сукачев, а почтальона Печкина — Иван Охлобыстин.

Источник: «Союзмульфильм»