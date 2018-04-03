В Центральном доме художника в начале июне откроется выставка британского уличного художника Бэнкси.

Экспозиция, которая займет 3 тысячи метров, состоит из эскизов, принтов, кусков стен и оригинальных арт-объектов. Всего посетителям покажут 60 экспонатов.

Директор ЦДХ Василий Бычков заявил, что мероприятие состоится, несмотря на обострение отношений между Россией и Великобританией. «Договор подписан с продюсерами, которые делают большие выставки по всему миру. Это чисто коммерческая история, платятся деньги, и приобретается право показа», — заметил он.

Бэнкси остается одним из самых влиятельных андеграундных художников. Граффист известен благодаря работам на политические и социальные темы, а также провокационным акциям. Кто скрывается за псевдонимом, до сих пор не известно.

Источник: РИА «Новости»