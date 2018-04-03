Образовательный проект InLiberty открыл регистрацию на первую дискуссию цикла «Великие споры». На встречах будут обсуждаться вопросы, на которые ученые до сих пор не выбрали однозначных ответов.

Первое мероприятие «Люди и структуры» состоится 19 апреля. Социологи Элла Панеях и Дмитрий Рогозин обсудят, откуда берется индивидуальная свобода и можно ли преодолеть социальное давление.

Шесть дискуссий на новой площадке проекта «Рассвет» продлятся по июнь. Среди рассматриваемых тем, например, свобода воли, разум или чувства, вера в прогресс человечества и угроза технологий, развитие стран. Полная программа курса доступна здесь.

Премьерная дискуссия цикла начнется в 19:30 и займет полтора часа. Вход бесплатный, но обязательна регистрация. Позже организаторы разместят трансляцию встречи.

О планах обновленного InLiberty и других программах проекта можно прочитать здесь.

Источник: представители InLiberty