InLiberty открывает цикл публичных дискуссий «Великие споры»
Образовательный проект InLiberty открыл регистрацию на первую дискуссию цикла «Великие споры». На встречах будут обсуждаться вопросы, на которые ученые до сих пор не выбрали однозначных ответов.
Первое мероприятие «Люди и структуры» состоится 19 апреля. Социологи Элла Панеях и Дмитрий Рогозин обсудят, откуда берется индивидуальная свобода и можно ли преодолеть социальное давление.
Шесть дискуссий на новой площадке проекта «Рассвет» продлятся по июнь. Среди рассматриваемых тем, например, свобода воли, разум или чувства, вера в прогресс человечества и угроза технологий, развитие стран. Полная программа курса доступна здесь.
Премьерная дискуссия цикла начнется в 19:30 и займет полтора часа. Вход бесплатный, но обязательна регистрация. Позже организаторы разместят трансляцию встречи.
О планах обновленного InLiberty и других программах проекта можно прочитать здесь.
Источник: представители InLiberty
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