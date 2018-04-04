Платформа для публикации текстов о человеке и культуре Syg.ma запустила собственное онлайн-радио.

В эфире radio.syg.ma можно услышать миксы, подкасты и другие записи от независимых радиостанций, музыкантов, сообществ и лейблов.

Первой премьерой эфира стал микс московского музыканта и диджея Art Crime. Вместе с ним в качестве авторов выступают создатель лейбла Ored Recordings Булат Халилов, резиденты «НИИ» и «Рабицы», а также идеологи проекта Arma Наташа Абель и Женя Соболь.

Источник: представители Syg.ma