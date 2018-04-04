В пятницу, 6 апреля, в Центре документального кино стартует трехдневный уик-энд ежегодного фестиваля о городской культуре и жизни современного общества Center Festival.

На мероприятии покажут шесть самых популярных фильмов прошлогодней программы фестиваля: картины о художниках Йозефе Бойсе («Бойс») и Маурицио Каттелане («Ушел, скоро буду»), фильм-победитель «Сандэнса» об индийских ткацких фабриках «Машины», ленты «Дом господина Мориямы» о новаторской архитектуре и «Внутренняя работа» о групповой психотерапии в мужской тюрьме, а также байопик о скандинавском архитекторе Бьярке Ингельсе «Большие перемены». Стоимость билетов на все показы составит 300 рублей. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте ЦДК.

Кроме того, в рамках уик-энда состоится конкурс для видеохудожников и режиссеров, использующих в своих работах инструменты документального кино. К участию принимаются фильмы длительностью от пяти до 30 минут и веб-докпроекты, местом действия в которых выступает город. Подать заявку можно на странице конкурса с 9 апреля до 15 июля. Картины, вошедшие в шорт-лист, представят на фестивале, а победитель получит приз на сумму 100 тысяч рублей.

Пятый Center Festival пройдет с 5 по 9 сентября в Москве и с 13 по 16 сентября в Петербурге. Полную программу фестиваля опубликуют в начале августа.

The Village рассказывал о прошлогодней программе фестиваля, в том числе о фильмах-участниках нынешнего уик-энда Center Festival.

Источник: представители Center Festival