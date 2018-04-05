Команда Arma17 воссоединится на фестивале Exit в Сербии, который продлится с 12 по 15 июля.

Члены проекта займутся наполнением сцены No Sleep Novi Sad 14 июля. Промоутерская группа привезет на фестиваль собственных диджеев Sloxxx и Klaus. Помимо них в этот день выступят Юлия Говор, Филипп Горбачев, Никита Забелин, Наташа Абель и Хелена Хауфф.

В другие дни на этой сцене можно застать представителей лондонского клуба Fabric, нью-йоркского The Bunker и римского Goa Club.

Также в этом году на фестивале Exit выступят Дэвид Гетта, Fever Ray, Адам Бейер и Ида Энгберг, Нина Кравиц, Solomun.

Билеты на Exit можно купить здесь.

Ранее Arma уже проводила вечеринки в России, Англии и Германии. В мае 2017 года команда отказалась от организации новых мероприятий на отечественных площадках и решила расширять географию. Этому предшествовал срыв нескольких вечеринок в Москве и Санкт-Петербурге.

Недавно команда сообщила, что проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия.

Источник: «Афиша»