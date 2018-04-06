Московский театр-студию под руководством Олега Табакова возглавил артист Владимир Машков. Он приступит к своим обязанностям 23 апреля.

«Всегда стоял вопрос, кто должен возглавить театр, — актер или режиссер. У Владимира Львовича, помимо бэкграунда артистического, есть и режиссерский бэкграунд: он ставил спектакли, которые до сих пор идут в том числе и в МХТ», — заявил заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников во время представления Машкова труппе.

Руководитель департамента культуры Александр Кибовский уточнил, что у Машкова нет задачи заменить Олега Табакова. «Это невозможно. А вот продолжить традиции, заложенным им, — это важная задача», — пояснил чиновник.

Сам Машков пообещал продолжить дело своего учителя и заявил о наличии «созидательных» планов по развитию театра. «Мы ничего не будем таить ни от прессы, ни от зрителей. Более того, мы просим внимательного отношения к нам, как-то нас контролировать», — добавил он.

Олег Табаков основал «Табакерку» в 1970-е годы со студентами ГИТИСа. Официально театр начал работать в 1986 года. С тех пор и до своей смерти в марте 2018 года его возглавлял Табаков. Машков учился у него в школе-студии МХАТ и работал в «Табакерке» с 1990 года.

Источник: «Коммерсантъ»