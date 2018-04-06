С 8 апреля кинотеатры «Москино» начнут регулярно показывать мультфильмы студии «Союзмультфильм». Показы будут проходить каждое воскресение по утрам.

Программа ежемесячных показов под названием «Союзмульткино» будет состоять из 13 сеансов, по пять мультфильмов в каждом. В апрельскую подборку вошли анимационные картины «Мама-цапля» Марии Карповой, «Хочу жить в зоопарке» Евгении Голубевой, а также советские мультфильмы «Непослушный котенок», «Волк и теленок» и «Серая шейка».

В апреле показы проведут в кинотеатрах «Космос», «Вымпел», «Искра», «Березка», «Полет», «Юность» и «Тула». С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте киносети.

Источник: сайт мэрии Москвы