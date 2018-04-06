Федеральное агентство по туризму призвало туроператоров предупреждать своих клиентов о риске схода снежных лавин в Норвегии.

По информации ситуационно-кризисного центра МИД России, из-за угрозы лавин на завтра, 7 апреля, в королевстве объявлен «оранжевый» уровень опасности сразу в нескольких регионах.

Ростуризм рекомендовал россиянам соблюдать меры личной предосторожности при посещении горнолыжных склонов. С правилами поведения при попадании под лавину можно ознакомиться на сайте МЧС.

Источник: агентство «Москва»