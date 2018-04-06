Билеты на матчи ЧМ-2018 в России
Международная федерация футбола представила дизайн билетов на матчи чемпионата мира, который пройдет в России этим летом.
К элементам защиты относятся штрихкод справа и голограмма рядом со схемой сектора. Все билеты являются именными, на них будет указано полное имя владельца.
На стадион можно будет попасть при наличии билета и действительного паспорта болельщика, а также при условии регистрации на официальном сайте ФИФА при покупке билета.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
Источник: ФИФА
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