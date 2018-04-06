Международная федерация футбола представила дизайн билетов на матчи чемпионата мира, который пройдет в России этим летом.

The 2018 FIFA #WorldCup ticket contains a wealth of useful information to every fan who will attend a match in Russia. Please read! 👇

ℹ️https://t.co/fxap2z1XGR pic.twitter.com/bfwlwUH9Lk — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 6 апреля 2018 г.

К элементам защиты относятся штрихкод справа и голограмма рядом со схемой сектора. Все билеты являются именными, на них будет указано полное имя владельца.

На стадион можно будет попасть при наличии билета и действительного паспорта болельщика, а также при условии регистрации на официальном сайте ФИФА при покупке билета.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: ФИФА