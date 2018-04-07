На этих выходных, 7 и 8 апреля, социальная сеть «ВКонтакте» протестирует функцию голосовых звонков в приложениях для Android и iOS. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на источник, близкий к участникам тестирования.

Как рассказал собеседник издания, пока что функция доступна участникам закрытой группы бета-тестировщиков, в которой состоят более 12 тысяч пользователей.

По словам источника, «ВКонтакте» намерена запустить голосовые звонки для всех пользователей уже в этом году.

Ранее тестировать голосовые звонки начал Instagram.



Источник: vc.ru