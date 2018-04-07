«ВКонтакте» начала тестировать голосовые звонки в приложениях
На этих выходных, 7 и 8 апреля, социальная сеть «ВКонтакте» протестирует функцию голосовых звонков в приложениях для Android и iOS. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на источник, близкий к участникам тестирования.
Как рассказал собеседник издания, пока что функция доступна участникам закрытой группы бета-тестировщиков, в которой состоят более 12 тысяч пользователей.
По словам источника, «ВКонтакте» намерена запустить голосовые звонки для всех пользователей уже в этом году.
Ранее тестировать голосовые звонки начал Instagram.
Источник: vc.ru
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