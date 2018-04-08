Третьяковская галерея объявила «открытые выходные» в Инженерном корпусе в Лаврушинском переулке, 12.

До 20 мая по средам и в выходные выставки «Сказание о граде Свияжске» и «Художник Никич. Мир внутри и жизнь снаружи» можно посетить бесплатно.

Гостям покажут рукописи и иконы XVI века, рассказывающие о Казанском походе 1552 года, основании Свияжска, украшении его монастырей и храмов и святых, которые прославились здесь.

Впервые в Москве можно увидеть иконы двух древних иконостасов Свияжска: из Троицкой церкви и Успенского собора, а также редкие произведения лицевого шитья XVI века из Национального музея Республики Татарстан. Всего же экспозиция включает 87 произведений из музеев и библиотек России.

Источник: сайт мэрии Москвы