В День космонавтики, 12 апреля, в парке Горького стартует сезон наблюдений за небесными светилами.

В этот день для гостей проведут четыре астрономические экскурсии. Днем можно будет понаблюдать за Солнцем и Венерой, а вечером — увидеть звезды и галактики. Также в парке организуют квест и лекцию о тайнах космоса. Все мероприятия в честь открытия сделают бесплатными.

Сезон наблюдений традиционно длится с 12 апреля по 30 сентября: погода в этот период благоприятна для изучения небесных объектов. В астрономическом павильоне можно воспользоваться двумя мощными телескопами.

До конца апреля обсерватория работает только в выходные дни и при ясном небе. Ежедневный график введут с 1 мая.

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Источник: «Москва»