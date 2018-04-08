В парке Горького стартует сезон наблюдения за звездами
В День космонавтики, 12 апреля, в парке Горького стартует сезон наблюдений за небесными светилами.
В этот день для гостей проведут четыре астрономические экскурсии. Днем можно будет понаблюдать за Солнцем и Венерой, а вечером — увидеть звезды и галактики. Также в парке организуют квест и лекцию о тайнах космоса. Все мероприятия в честь открытия сделают бесплатными.
Сезон наблюдений традиционно длится с 12 апреля по 30 сентября: погода в этот период благоприятна для изучения небесных объектов. В астрономическом павильоне можно воспользоваться двумя мощными телескопами.
До конца апреля обсерватория работает только в выходные дни и при ясном небе. Ежедневный график введут с 1 мая.
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Источник: «Москва»
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