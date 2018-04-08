В павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье» пройдет лекция для аллергиков «Пыльца, орехи и коты: как жить с аллергией». Беседа продолжает цикл лекций «Бегу к врачу».

Мероприятие проведет главный аллерголог-иммунолог Москвы Александр Пампура. Он расскажет о симптомах аллергии, ее причинах и методах борьбы с заболеванием.

Лекция начнется в 19:00 во вторник, 10 апреля. Вход свободный по регистрации. Запись беседы можно посмотреть в соцсетях мэрии Москвы «Вконтакте» и «Одноклассниках», а также в фейсбуке департамента здравоохранения.

«Бегу к врачу» — цикл просветительских лекций о современной медицине и здоровье. Беседы в «Зарядье» проходят два раза в месяц.

Ранее «Яндекс.Погода» запустил для аллергиков карту концентрации пыльцы. Сервис публикует данные по городам России.

Источник: сайт мэрии Москвы