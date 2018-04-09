Семь парков Москвы подготовили программу ко Дню космонавтики 12 апреля.

В парке «Красная Пресня» с 20:00 до 22:00 можно понаблюдать за звездами в телескоп. Посетителям помогут настроить аппарат, а также сфотографировать планеты на астрономическую камеру.

В «Кузьминках» с 15:00 до 19:00 покажут, как сделать модель космического корабля из подручных материалов. Кроме того, здесь пройдет лекция «Мифы и заблуждения о космосе». На встрече, помимо мифов, расскажут о черных дырах.

Тем временем в парке «Фили» 12 апреля инсценируют шуточный запуск ракеты, а Бабушкинский и Измайловский парки приглашают на творческие мастер-классы. Аппликации о космосе создадут также в парке Победы на Поклонной горе.

В парке Горького в этот день стартует сезон наблюдения за звездами. А еще для гостей проведут четыре астрономические экскурсии, квест и лекцию о тайнах космоса. Все мероприятия в день космонавтики будут бесплатными.

Источник: сайт мэрии Москвы