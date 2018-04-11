Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival анонсировал новые подробности программы, разработанной совместно с объединением S-11 и клубом «Солянка». В этом году мероприятие продлится с 31 мая по 10 июня.

Два фильма мероприятия расскажут о героях, связанных с бывшим московским клубом. Первый — «Заткнись и играй на фортепиано» — посвящен берлинскому резиденту Чилли Гонзалесу, который выступил на пятилетии «Солянки» в 2009 году.

В сюжете второй музыкальной картины «Наследие итало-диско» — история об истоках и влиянии жанра итало-диско. Показ запланирован на 9 июня во дворе института «Стрелка» и продолжится вечеринкой-закрытием во дворе бара. На заключительном мероприятии с сетом выступит герой фильма — диджей Beppe Loda. Билеты продаются по ссылке.

В кинопрограмму также вошли фильмы Depeche Mode: 101 — о 101-м концерте легендарной группы, A Bunch of Kunst — о британцах Sleaford Mods и Word Is Bond — о возникновении современного рэпа в южном Бронксе.

Еще один кинопоказ состоится в клубе «Плутон»: 3 июня гости увидят здесь ленту «Nuntius». Билеты на встречу доступны здесь.

Полную программу Beat Film Festival обещали представить 30 апреля.

Ранее стало известно, что на Beat Film Festival покажут фильмы из программы Grrrl Power.

Источник: организаторы Beat Film Festival