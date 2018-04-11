На канале Versus опубликовали очередной выпуск баттла Fresh Blood. Первыми участниками четвертого сезона стали рэперы Punkteer и Эль.

Их наставниками стали Оксимирон и Смоки Мо. В качестве менторов они отвечают за командную мотивацию и зрелищность поединка. Видеозапись содержит ненормативную лексику.

Ранее сообщалось, что в 1703 Pizza на Лиговском проспекте будут демонстрировать предпоказы всех баттлов Versus. Первый поединок четвертого сезона Fresh Blood показывали там вчера в 19:00.

The Village рассказывал, кто и как организует рэп-баттлы в Петербурге.

Источники: Versus, 1703 Pizza