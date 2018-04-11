Сервис каршеринга «Делимобиль» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Делисамокат». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документ.

Ранее источник в транспортном комплексе столицы сообщил изданию о планах «Делимобиля» запустить сервис по аренде электросамокатов этой весной. Для этого компания возьмет в лизинг более 1,6 тысяч электросамокатов до 1 марта 2020 года.

Сервис поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» запустился в октябре 2015 года. Сейчас он работает в восьми городах России и насчитывает в своем парке свыше 2,5 тысяч машин.

Источник: агентство «Москва»