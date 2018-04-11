В Центральном доме художника состоится батл молодых ученых Science Slam на тему искусства в науке.

Доктор химических наук Алексей Бобровский расскажет о жидких кристаллах, используемых в дисплеях, географ-урбанист Руслан Дохов — о трехмерных динамических картах городов, а геолог Кирилл Власов — о том, как превратить булыжник в произведение искусства. Кроме того, социальный психолог Алексей Шипулин объяснит, как и зачем визуализировать социальные связи.

В качестве приглашенного спикера выступит профессор Сорбонны Ольга Киселева, которая прочтет лекцию на тему «Что делают художники в научных лабораториях?».

Мероприятие начнется 17 апреля в 20:00. Билет на Science Slam обойдется в 500 рублей.

Источник: представители Science Slam