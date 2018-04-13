На выходных, 14 и 15 апреля, в технополисе «Москва» состоится гонка дронов в рамках ежегодного фестиваля радиоуправляемых моделей Russian Grand Prix-2018.

Принять участие в соревновании может любой, у которого есть беспилотник, даже если он самодельный. На первый день намечены тренировки и квалификация в любительской и профессиональной лигах, а на второй день — финалы и показательные выступления.

На соседних площадках фестиваля пройдут гонки электровнедорожников, чемпионат по радиоуправляемому дрифту, а также мастер-классы по сборке коптеров и пилотированию на симуляторе. Вход на мероприятие свободный.

Источник: представители фестиваля