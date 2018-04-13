Завтра, 14 апреля, в торговом центре «Афимолл» откроется первый в России фирменный магазин китайской компании Huawei.

На площадке будут представлены товары брендов Huawei и Honor. К открытию приурочен старт продаж флагманской серии смартфонов Huawei P20.

Первые 100 покупателей смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro получат в подарок часы Huawei Watch 2 Classic. Для участия в акции необходимо пройти регистрацию. Каждому зарегистрированному покупателю подарят фитнес-трекер Huawei Band 2 Pro и зарядное устройство Huawei Super Charge AP09S.

Кроме того, представители компании обещают организовать развлекательную программу и фуршет.

Флагманские телефоны Huawei P20 и Huawei P20 Pro представили в конце марта. Это первые смартфоны, оснащенные тройной камерой.



Источник: представители Huawei