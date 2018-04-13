С 17 по 22 апреля в центре современного искусства «Винзавод» пройдет пятый международный фестиваль документального кино «Делай фильм».

На фестивале покажут более 20 фильмов из России, Тибета, Австрии, Израиля, США, Швеции, Канады и других стран. Сюжеты картин посвящены проблемам домашнего насилия, кризису демократической идеологии, уличному искусству, разработке независимых видеоигр, низовым гражданским инициативам и вопросам работы с коллективной памятью.

Мероприятие откроет фильм «Свобода волку — смерть овце», исследующий контекст феномена нелиберальной демократии, апогеем которого стал Дональд Трамп как общемировое явление. Также в программе — румынское кино о попытках превратить пространство закрытых шахт в площадку андеграундной культуры, фильм «Человек-тень» об одном из пионеров уличного искусства Ричарде Хамблтоне, эстонский фильм «Советские хиппи» и российское кино «Терапия» о петербургских подростках, рискующих попасть в тюрьму из-за закрытия центра социальной реабилитации, в котором они живут.

Большинство кинопоказов будут сопровождаться дискуссиями с участием авторов фильмов. Также в рамках фестиваля пройдет питчинг кинопроектов, по итогам которого три финалиста получат гранты. С подробной программой можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Источник: представители «Винзавода»