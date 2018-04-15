Научно-просветительский проект Sexprosvet18+ проведет научно-практическую конференцию «Без цензуры». Мероприятия пройдут 21-22 апреля в отеле Novotel возле станции метро «Менделеевская».

На конференции выступят врачи, ученые, психологи, практикующие психотерапевты, журналисты, сексологи и предприниматели. К участию приглашаются все, кому профессионально близки вопросы сексуальности.

В первый день, 21 апреля, эксперты обсудят сохранение сексуальности в длительных отношениях, насилие в семье, гендерную идентичность, онлайн-дейтинг, теорию привязанности, квир, гипер- и гипосексуальное влечение, а также отношение государства к сексу. В заключение гостям покажут документальный фильм «Моногамиш».

Лекции продолжатся и на следующий день. Участники круглого стола поговорят о необходимых знаниях по медицине, сексуальном образовании для взрослых, рынке секса и законодательстве в сфере 18+. Напоследок организаторы подготовили два кинопоказа: научно-популярный фильм «Секс, наука и женщины» о женской сексуальности и интерактивный фильм «Слово».

Желающие могут посетить как один, так и два дня конференции. Кроме того, есть возможность прийти только на кинопоказы. Также доступна онлайн-трансляция мероприятия. Билеты с различными опциями доступны здесь.

Источник: Sexprosvet18+