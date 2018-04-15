В центре международной торговли в Москве с 18 по 20 апреля пройдет шестая конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии.

В течение трех дней мероприятия выступят до 3 тысяч делегатов из 80 стран мира. Среди них — ученые, политики, гражданские лидеры, представители международных организаций и сообществ людей, живущих с ВИЧ. Участники поговорят о профилактике и лечении ВИЧ-инфекции, финансировании в этой области, обсудят меры по борьбе с эпидемией среди секс-сотрудников, современные препараты и ВИЧ-диссидентство. На одном из семинаров поднимут также тему опыта религиозных организациях в борьбе с ВИЧ, а также представят молодежную программу «ВИЧ, дети, подростки, молодежь».

Кроме того, в рамках конференции запланированы футбольный матч «За прекращение эпидемии СПИДа и против дискриминации», пресс-конференция ученых и модный показ «Fashion AIDS line».

Источник: организаторы конференции