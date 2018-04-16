Московский дом книги присоединится к ежегодной акции «Библионочь», которая пройдет по всей России в субботу, 21 апреля.

В программе МДК — чтение детских книг, разговор о писателях-юбилярах, презентация книги «Эра Водолея» политтехнолога Станислава Белковского. Кроме того, гостей ждет костюмированный квест по мотивам произведений о Гарри Поттере. Мероприятия стартуют в 17:00.

Завершится акция проектом «Читаем Тургенева»: в 23:00 артисты театра «Модерн» исполнят здесь фрагменты произведений писателя. Напоследок пройдет викторина по творчеству писателя, по результатам которой каждый участник получит тематический подарок. Главным призом станут билеты в театр. Центральный магазин сети на Новом Арбате продлит работу в этот день до 1:00.

Подробную программу московских читателен можно найти здесь.

Темой «Библионочи» в 2018 году выбрали «Магию книги». В Москве акцию посвятили 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.

Источник: «Москва»