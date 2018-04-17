Nike запускает 22 апреля городскую беговую игру «Давай бегом». Организаторы предлагают москвичам разнообразить обычную пробежку.

Чтобы стать участником, нужно прийти в воскресенье во флагман Nike по адресу: Кузнецкий мост, 14. Здесь бегун получит карту с заданиями, которые можно выполнить в течение дня — с 10:00 до 22:00. Ответы нужно отправить до 00:00. Победителями выберут пять участников с наибольшим рейтингом. Лучшие игроки получат призы.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Ранее The Village разбирался, вредно ли бегать на улицах Москвы.

Источник: пресс-служба Nike