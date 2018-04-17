В пространстве КУБ на дизайн-заводе «Флакон» в воскресенье, 22 апреля, пройдет фестиваль профессионального самоопределения «Что/Если». Цель мероприятия — рассказать об актуальных профессиях, попрактиковаться и избавиться от страха уйти с нелюбимой работы.

В образовательной программе — лекции 12 спикеров. Эксперты расскажут о своей работе, объяснят, кому она может быть интересна, а для закрепления теории организуют практические занятия.

В развлекательной зоне тем временем научат быть востребованным сегодня и завтра и объяснят, как превратить хобби в дело жизни. Например, тут можно будет послушать о профессиях будущей Москвы и фрилансе.

Также гостей ждут мастер-классы по трем направлениям: медиа, технологии и образование. В роли спикеров выступят разработчики криптовалюты и видеоигр, саунддизайнер, автор телеграм-канала, digital-иллюстратор и коучи. Не обойдется на фестивале без музыки и фуд-траков.

Фестиваль «Что/Если» продлится с 11:00 до 23:00. Вход свободный по регистрации.

Источник: организаторы фестиваля