На площадке «Плутон» на территории центра Artplay 26 апреля откроется арт-пространство «Выставка нового».

В рамках проекта можно увидеть медиаинсталляции, саунд-арт, кинетические скульптуры, аудиовизуальные перформансы от московского объединения художников «Проун».

Для гостей подготовили и образовательную программу. С лекциями и воркшопами выступят российские и зарубежные художники, искусствоведы, фотографы и философы.

Среди заявленных мероприятий — лекция о современных концепциях искусства (3 мая) и театральный перформанс (в июле).

«Мы не называем свое искусство современным, потому что эти слова стали ярлыком и прикрытием для ряда практик, которые не имеют ничего общего с нашими. Это новое искусство, которое стало возможно благодаря технологическому и информационному прогрессу последних пяти лет», — рассказали организаторы выставки.

Выставка продлится до 22 июля. Билеты можно купить здесь.

Ранее The Village уже рассказывал, чем интересно новое пространство «Плутон».

Источник: «Плутон»