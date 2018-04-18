Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое выйдет в прокат в российских кинотеатрах 7 июня.

Сюжет картины разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. Это история о знакомстве и отношениях 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становлении ленинградского рок-клуба и записи первого альбома музыканта. Главные роли в фильме сыграли корейский актер Тео Ю, фронтмен группы «Звери» Рома Зверь и звезда фильма «Притяжение» Ирина Старшенбаум.

Мировая премьера «Лета» состоится с 8 по 19 мая на Каннском кинофестивале.

Источник: «Кино-театр.ру»