Ежегодный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» анонсировал первую часть программы в формате «создания пространства единого спектакля». Тема 2018 года звучит «Со-Здание».

Хедлайнером в этом году станет художник-архитектор Александр Бродский, а за музыкальную часть отвечает лейбл Leveldva. Кроме того, команда АrchiPeople представит на фестивале проект «АрхиФутбол». Вновь на фестивале установят передвижной кинотеатр под открытым небом, в котором «Москино» покажет фильмы с 35-миллиметровой пленки. Вторую часть программы, в том числе образовательные мероприятия, объявят позднее.

Вместе с тем «Архстояние» объявил конкурс на участие в фестивале. Свои идеи приглашают презентовать архитекторов, художников, перформеров и театральные группы.

Обязательное условие участия — проект должен исследовать человеческое присутствие (познание, общение, еда, отдых, игра, сон), а также учитывать природный ландшафт и историю места. Подать заявку можно до 15 мая. Победителя назовут 20 мая, ему полагается грант на реализацию проекта. Подробнее о конкурсе здесь.

13-й фестиваль «Архстояние» пройдет в деревне Никола-Ленивец в Калужской области с 27 по 29 июля. Билеты на фестиваль и проживание в парке доступны на сайте.

Как прошло «Архстояние» под темой «Как жить?» в 2017 году, читайте в материале The Village.

Источник: организаторы «Архстояния»