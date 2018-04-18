В пятницу, 27 апреля, в восьми барах кластера «Красный Октябрь» пройдет фестиваль Science Bar Hopping.

Посетители смогут за барной стойкой послушать лекции ученых, которые в том числе расскажут о смене пола, выживании на Марсе, искусственных частях тела, действии психостимуляторов и цифровой приватности. Среди лекторов — член комиссии по борьбе с лженаукой Александр Панчин и выпускница Британской высшей школы дизайна Дарья Федорова, проводившая бактериальный анализ московских икон.

Первая волна лекций пройдет с 19:30 до 20:30, а вторая — с 21:00 до 22:00. Для участия в мероприятии необходимо зарегистироваться на сайте и оплатить депозит на сумму 350 рублей за один напиток в баре.

Источник: представители фестиваля