Агентство Ozon.travel проанализировало предпочтения своих пользователей и выяснило, куда отправятся российские туристы на майские праздники.

По данным специалистов, большинство россиян (73 %) предпочли путешествия по городам родной страны. Наибольший интерес у туристов вызвали Москва, Симферополь, Сочи, Петербург, Краснодар, Калининград, Казань и Екатеринбург.

Около трети клиентов сервиса отправятся за границу. Среди зарубежных направлений лидером стала Грузия, куда продали в три раза больше билетов, чем за аналогичный период 2017 года. Также популярностью у россиян пользуются Турция, Италия, Германия, Чехия, Испания, Армения, Франция и Израиль.

Главными зарубежными направлениями для отдыха с детьми стали Грузия, Испания и Италия.

Источник: представители Ozon.travel