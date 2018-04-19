Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival и музей «Гараж» подготовили специальную программу показов для летнего кинотеатра Garage Screen в парке Горького.

В блок «Искусство: цены и ценности» вошли три фильма.

1 июня программу откроет роуд-муви «Лица, деревни». В нем режиссер Аньес Варда и уличный художник JR путешествуют по деревенской Франции и фотографируют местных жителей, после чего размещают получившиеся портреты на зданиях.

На следующий день зрители смогут познакомиться с исследованием об арт-бизнесе и получить ответ на вопрос «Почему это столько стоит?» в фильме «Всему есть цена».

3 июня состоится показ фильма «Баския: взрыв реальности». Картина посвящена «самому дорогому американскому художнику всех времен» Жан-Мишелю Баския и рассказывает о его пути к славе. По сюжету главный герой еще не знаком с Энди Уорхолом и пока не попал на обложку The New York Times Magazine.

Кроме того, в летнем кинотеатре «Гаража» пройдут два спецпоказа. 7 июня гости Beat Film Festival смогут увидеть «Серые сады» о двоюродной сестре Жаклин Кеннеди Эдит Бувье Бил, известной как Маленькая Эдди, и ее матери Эдит — Большой Эдди, уединившихся в наполовину разрушенном поместье.

На следующий день здесь покажут своего рода приквел к «Серым садам» — фильм «Тем летом» с документальными хрониками Йонаса Мекаса и Энди Уорхола о той же семье Бил.

Билеты на все фильмы уже в продаже.

Более подробная программа появится на сайте Beat Film Festival 30 апреля.

Источник: Beat Film Festival