Сервис Loveplanet запустил приложение Wonder для знакомств лесбиянок и бисексуалок. При настройке аккаунта можно выбрать свою ориентацию, этнический тип, типаж внешности, идентичность и отношение к детям. Кроме того, сервис предлагает указать цель знакомства.

Помимо раздела для свайпов фотографий, в приложении есть раздел «Встречи», где можно посмотреть девушек поблизости и выбрать сценарий свидания с помощью иконок, а также раздел «Чаты», позволяющий обмениваться мнениями и обсуждать события в рамках виртуальных сообществ.

«На нашем рынке существуют сотни приложений, но ни одно их них не нацелено исключительно на квир-девушек. Да, почти в каждом можно выбрать предпочитаемый пол, но это не удовлетворяет потребность в комфортной среде общения. Наше приложение предоставляет уютное и безопасное пространство, где девушки могут свободно любить девушек», — рассказала основательница Wonder Лина Булахова.

Приложение пока доступно только пользователям iOS, однако в ближайшее время планируется запуск версии для Android. За использование сервиса не придется платить, при этом за дополнительную подписку доступны расширенные возможности, такие как новые фильтры поиска, просмотр лайков и гостей профиля.

Источник: представители сервиса