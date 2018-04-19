В конце апреля в Москве откроется досуговый центр для взрослых Dolls Hotel, на базе которого будет работать первый в России легальный бордель LumiDolls.

Особенность отеля заключается в том, что здесь можно будет воспользоваться только услугами секс-кукол — с механическими движениями, подогревом и искусственным интеллектом. Стоимость номера в час варьируется от 1,5 до 2,5 тысячи рублей и зависит от его типа. На выбор клиенту предлагаются номера «Фантазийный», «С клеткой» или «Люкс». Вместе с секс-куклой аренда повышается до 5 тысяч рублей.

В планах центра — запустить в течение года еще десять подобных отелей в России и странах СНГ. Через пять лет заработают уже 50 представительств в городах-миллионниках и на курортах по всему миру.

«Создание полноценного досугового adult-центра на территории России — не только легальный и безопасный способ разнообразить свою сексуальную жизнь, но и шаг в сторону устранения на территории России одной из древнейших проблем цивилизации — насильной эксплуатации женщин (проституции), а также неоценимая помощь людям с психическими отклонениями», — рассказал о проекте его основатель Дмитрий Александров.

После каждого клиента куклы проходят медицинскую дезинфекцию, что гарантирует отсутствие риска заражения и соответствует мировым стандартам, добавил он.

В компанию Dolls Hotel входит сеть почасовых отелей с возможностью аренды секс-кукол и сервис по их доставке на дом. Кроме того, Dolls Hotel продает кукол, а также проводит обучение по тематике adult-рынка.

Источник: Inc.