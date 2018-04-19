Летний кинотеатр Garage Screen музея современного искусства «Гараж» откроется в новом сезоне 4 мая.

Первым показом Garage Screen станет абсурдистская комедия «Жалость» Бабиса Макридиса. В кинопрограмму вошли также «Время развлечений» Жака Тати, «Остров собак» Уэса Андерсона, «Хорошего дня» Лю Цзяня, аниме-блокбастер «Mutafukaz» и «Насекомые» Яна Шванкмайера.

Гости смогут попасть как на постоянные рубрики («Дебюты», «Премьеры», «Истоки и влияния», «Эксперименты»), так и увидеть гостевые проекты. Например, в мае музей станет партнером 4-го Московского еврейского кинофестиваля, а в июне — фестиваля Beat Film Festival. Кроме того, у Garage Screen запланирована совместная программа о моде и людях с изданием The Blueprint. Некоторые показы сопровождаются лекциями и дискуссиями.

В этом году «Гараж» запустит, помимо всего, региональную программу Garage Screen Film Festival. В нее войдут новинки мирового кино об искусстве и экспериментальные работы современных художников и режиссеров. Кинопоказы продолжатся до 9 сентября.

Источник: «Гараж»