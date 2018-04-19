В башне «Федерация. Восток» в «Москва-Сити» 21 апреля состоится официальное открытие самой высокой смотровой площадки в Европе.

Площадка «Panorama 360» находится на 89-м этаже 97-этажного здания. Здесь же расположилась самая высокая в мире фабрика производству мороженого «Чистая линия», где будет проходить регулярные мастер-классы.

Кроме того, для гостей тут открыли мини-фотостудию, кафе, эко-ресторан и сувенирный магазин. Развлечь себя можно будет виртуальной 3D-выставкой с квестом или шоу с эффектом погружения.

Публикация от Екатерина (@aprilclub) 19 Апр 2018 в 7:23 PDT

Публикация от Смотровая площадка Москва-Сити (@pnr360.ru) 16 Апр 2018 в 5:43 PDT

Публикация от Москва. Прогулки. (@moscowalk_ru) 19 Апр 2018 в 7:02 PDT

Купить билеты на смотровую площадку или записать на экскурсию на фабрику мороженого можно здесь.

Источник: «Panorama 360»