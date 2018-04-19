На выходных в «Москва-Сити» откроется смотровая площадка с фабрикой мороженого
В башне «Федерация. Восток» в «Москва-Сити» 21 апреля состоится официальное открытие самой высокой смотровой площадки в Европе.
Площадка «Panorama 360» находится на 89-м этаже 97-этажного здания. Здесь же расположилась самая высокая в мире фабрика производству мороженого «Чистая линия», где будет проходить регулярные мастер-классы.
Кроме того, для гостей тут открыли мини-фотостудию, кафе, эко-ресторан и сувенирный магазин. Развлечь себя можно будет виртуальной 3D-выставкой с квестом или шоу с эффектом погружения.
Купить билеты на смотровую площадку или записать на экскурсию на фабрику мороженого можно здесь.
Источник: «Panorama 360»
КомментарииПодписаться