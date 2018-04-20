На месте бывшей заброшенной военной базы возле станции метро «Рижская» 21 июля пройдет седьмой фестиваль современного искусства «Форма».

За музыку в этом году отвечают группа Acid Mothers Temple, выступающий в жанре постдиско австралиец Донни Бенет, группа «Вежливый отказ», а также техно-музыканты Сэмюэль Керридж и Лорел Хейло. Индастриал-техно гостей ждет в исполнении голландца Eindkrak, а за интеллектуальное техно возьмется немец Tolouse Low Trax. Впервые на «Форме» можно услышать тувинское горловое пение от трио «Алаш».

Участниками фестиваля станут московский акционист Олег Кулик и художник Сергей Пахомов. Свои работы здесь также покажет московский концептуалист, соотнователь арт-групп «Мухомор» и «Чемпионы мира» Константин Звездочетов. А стрит-арт представит уличный художник Миша Most.

Также на фестиваль с премьерами приедут петербургская театральная группировка AXE и театр «Организмы». Спектакли покажут в том числе театр «Тру», «Онэ Цукер» и эстонская команда абсурдистов Kompanii Nii.

Сейчас билеты можно купить на сайте за 1 500 рублей. В день фестиваля их стоимость увеличится в два раза.

Ранее The Village рассказывал, что происходило на «Форме» в 2017 году.

Источник: организаторы «Формы»