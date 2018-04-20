Во вторник, 1 мая, парки Москвы отметят начало летнего сезона.

Самая масштабная развлекательная программа пройдет в парке Горького. Утром в ажурной беседке пройдет выступление пианиста Вадима Холоденко, днем на Фонтанной площади можно будет послушать американский соул, хип-хоп и фанк, а вечером на Пушкинской набережной начнется концерт петербургской команды Magicool, играющей в жанре неосоул.

Спортивная программа стартует в 10:00 занятиями по йоге, медитации и балету. У Пионерского пруда состоится массовый забег, а в скейт-парке начнется турнир по экстремальному катанию. В 15:00 на площадке у кафе La Boule пройдут соревнования по петанку для джедаев, участникам турнира предстоит облачиться в костюмы персонажей из вселенной «Звездных войн».

Помимо этого, в «Музеоне» проведут занятия театральной лаборатории Gogol School, а у Пионерского пруда состоится мастер-класс от «Мастерской звука» по созданию электронной музыки. Также в 12:00 в парке пройдут детские уроки живописи под руководством профессиональных художников.

В «Зарядье» можно посетить мастер-классы по мыловарению и созданию квиллинг-открыток — объемных композиций из скрученных полосок бумаги. Также посетители парка смогут свалять картину из шерсти и запечатлеть себя на анимированной фотографии с замедленным эффектом Bullet Time, который использовали при съемках фильма «Матрица».

На территории парка «Эрмитаж» будут продаваться цветы в горшках, букеты, садовый инвентарь и дизайнерские вещи для дома. Здесь запланированы занятия по созданию необычных букетов и лекция по ландшафтному дизайну и оформлению мини-сада на балконе. Кроме того, гостей ждут концерты классической и джазовой музыкой, а также диджей-сеты.

В парке Победы на Поклонной горе праздник посвятят экстремальным видам спорта, а все желающие смогут посоревноваться в чирлидинге. В «Сокольниках» сформируют пионерский отряд, который пройдет квест с посещением достопримечательностей, а в парке «Красная Пресня» пройдут поэтические чтения, концерт и несколько театральных постановок. Здесь же состоится презентация занятий по йоге и английскому языку, которые продлятся все лето.

Ранее в парках Москвы открылись площадки для занятий необычными видами спорта.

Источник: сайт мэрии Москвы