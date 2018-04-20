В пространстве Digital October факультет коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики организует креативный фестиваль Telling Stories Fest, который продлится с 23 по 25 апреля.

Главная тема фестиваля — сторителлинг: концепция рассказа истории через различные медиа языком анимации, кино, фотографии.

Хедлайнером мероприятия станет режиссер Даррен Аронофски, который выступит 23 апреля в 20:00. Для бесплатного входа достаточно пройти регистрацию на сайте. Кроме того, в первый день Telling Stories Fest на вопросы посетителей ответят профессор современного искусства Сара Уилсон (начало в 16:00) и фэшн-дизайнер Хенрик Вибсков (начало в 18:00).

На втором дне фестиваля с лекцией выступит итальянский фотограф Оливьеро Тоскани, а до него — разработчик шрифтов Эрик Брандт, продюсер анимационных эффектов New York Film Academy и создатель «Терминатора» Крейг Кейтон и другие спикеры. Завершит Telling Stories Fest лекция швейцарского театрального режиссера Даниеле Финци Паске.

Помимо образовательной программы, в Digital October представят студенческие работы Школы дизайна «Феномены» — картины, графики, фотографии, интерактивные объекты, инсталляции, доккино и видео-арт.

Полная программа фестиваля, которая состоит из более чем 60 мероприятий, доступна здесь.

Источник: организаторы Telling Stories Fest