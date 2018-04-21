Музей современного искусства «Гараж» расширил совместную с Uniqlo программу Free Friday Nights. Бесплатный вход на все выставки галереи по пятницам продлили на один час — с 17:00 до 20:00.

Также в этом году «Гараж» и Uniqlo планируют запустить общий выставочный проект и серию образовательных лекций на стыке современного искусства и моды.

В обычные дни билеты на текущие выставки музея стоят 500 рублей для взрослых, 250 рублей для студентов и 150 рублей для школьников.

«Гараж» и Uniqlo запустили совместную программу Free Friday Nights в прошлом апреле. Аналогичные акции проводятся в лондонском музее Тейт и нью-йоркском Музее современного искусства.

Источник: представители музея